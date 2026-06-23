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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Кольчуга из 4564 монет: мастер из Черниговщины поразил уникальным доспехом (фото)

Мастер собственноручно собрал кольчугу весом 5 кг из украинских монет, выведенных из обращения.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Александр Пономаренко создал кольчугу из более чем 4500 украинских монет

Александр Пономаренко создал кольчугу из более 4500 украинских монет

Житель Черниговской области Александр Пономаренко создал уникальную кольчугу, использовав более 4500 украинских монет. Мастер планирует изготовить еще и штаны для доспехов.

Об этом сообщает «Суспильне Чернигив».

Житель Любеча создал уникальную кольчугу из украинских монет и планирует изготовить к ней еще и штаны. Идея появилась еще в 2016 году, когда вместе с односельчанами Пономренко собрал 4564 монеты для доспехов на фестиваль «Киевская Русь», который тогда проводили в громаде. По словам мужчины, монеты для штанов уже тоже есть, однако из-за войны пока не хватает вдохновения взяться за работу.

Основу кольчуги мастер сделал из монет номиналом одна копейка, выведенная из обращения в октябре 2019 года. Для окантовки использовал десятикопеечные монеты, которые с октября 2025 года также постепенно изымаются из обращения. Собирать материал помогали односельчане и продавцы местных магазинов.

«Копейки собирали в каждом магазине. Уже знали, что я занимаюсь изготовлением кольчуги. Так они звонят „Михалич, приди. Там тебе гривну двадцать уже собрали“. Деньги заплатил, копейки забрал», — рассказал Пономаренко.

Монеты соединены между собой рыболовными кольцами.

«Кольца покупал по всей Украине. Ибо в магазинах они бывают по 10-20-40 штук. Так покупал через Интернет, просил знакомых. Для того чтобы 100 копеек собрать размером десять на десять, уходило шесть часов на это«, — рассказал житель Черниговщины.

Александр Пономаренко создал кольчугу из более 4500 украинских монет

Александр Пономаренко создал кольчугу из более 4500 украинских монет

Готовое изделие весит более 5 кг и состоит из 4564 монет. Надеть кольчугу Александру помогает жена. Для завершения образа он также сам сделал меч.

По словам мужчины, он всегда любил создавать что-то своими руками. После службы в армии, помимо основной работы мастером производственного обучения по вождению, Пономаренко также работал ведущим и юмористом в местном доме культуры. Кроме того, не пропускал ни один фестиваль «Киевская Русь».

«Потом ярмарки проводились у нас. А вообще мы выезжали, например, „Седневская осень“. Там каждая приглашаемая громада ставила свою палатку. Любецкая громада, Репкинская громада и т.д. Сцена там была очень здоровая», — поделился мужчина.

Он признался, что полномасштабная война кардинально изменила жизнь громады и атмосферу праздников.

«Фестиваль — это копейка. Но со всего округа съезжались к нам и торговали. Вообще и родственники интересовались „А когда там у вас фестиваль? Мы хотим приехать“. Заранее уже спрашивали, чтобы взять отпуск. Вообще, все фестивали, ярмарки поднимали настроение людям, дух поднимали. А эта война началась… Сейчас совсем другое настроение«, — рассказал Александр.

Александр Пономаренко создал кольчугу из более 4500 украинских монет

Александр Пономаренко создал кольчугу из более 4500 украинских монет

Продавать или передавать кольчугу музею мастер не планирует. Говорит, что хочет оставить ее в качестве семейной памяти для будущих поколений.

«Пусть внукам останется. Я столько энергии потратил, столько времени. И продать? Сегодня деньги — ничто. Сегодня есть, завтра их нет. Это вода. А это будет такое дело, будет память, что дед сделал или прадед», — рассказал Пономаренко.

К слову, украинец Олег Карпа из Львовской области установил мировой рекорд, набив на теле 230 татуировок костей, что значительно превзошло показатель легендарного Zombie Boy (139 изображений). Медбрат из судебно-медицинской экспертизы в течение пяти лет создавал на себе подробное анатомическое пособие, где каждая татуировка соответствует реальной кости, в то же время оставив лицо нетронутым.

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Количество просмотров
301
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