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Украинские военные показали боевую работу подразделений Сил беспилотных систем ВСУ с применением дрона-перехватчика «Чаклун». Кадры действительно впечатляют.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На обнародованных кадрах зафиксирован процесс уничтожения вражеских беспилотников по украинским средствам поражения в воздухе.

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В Силах беспилотных систем отмечают, что «Чаклун» используется для противодействия вражеским БпЛА и повышает эффективность обороны воздушного пространства.

Что известно о дроне

«Чаклун» — украинский беспилотный авиационный комплекс самолетного типа, который применяется для военных задач, в частности, разведки и противодействия враждебным БпЛА.

Ключевые задачи:

воздушная разведка;

корректировка действий подразделений;

перехват/уничтожение вражеских дронов (в более новых версиях — как дрон-перехватчик).

Особенности:

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самолетная схема (не коптер);

ориентированный на работу в боевых условиях;

может интегрироваться в систему тактической ПВО;

разрабатывается как более дешевое и массовое решение для фронта.

По открытым данным, используется подразделениями Сил обороны, в частности для борьбы с разведывательными и ударными БПЛА противника.

Как известно, Украина активно развивает собственную оборонную промышленность и стремительно увеличивает производство вооружения, в частности дронов и высокотехнологичных систем. Это стало неожиданностью для России и лично диктатора РФ Владимира Путина. Например, в мае удалось сертифицировать 175 образцов нового вооружения. Западные партнеры отмечают, что украинский опыт изменяет подходы НАТО к современной войне. Более того, наше государство становится важным игроком на рынке технологий безопасности, демонстрируя быстрое масштабирование производства вооружений.

Эксперты комментируют возможность производства ядерного оружия Украиной. Да, призывают не подвергаться влиянию традиционных угроз со стороны России. Дело в том, что у Киева есть технический потенциал для создания ядерного оружия, однако не идет на такой шаг из-за соблюдения международных договоренностей и обязательств.

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