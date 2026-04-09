Колея за $100 тысяч: чиновник "Укрзалізниці" попался на взятке

Чиновник "Укрзалізниці" попался на взятке / © Государственное бюро расследований

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в "Укрзалізниці". Заместителя руководителя одного из департаментов компании задержали во время получения большой взятки.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, к чиновнику обратился представитель предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых. Речь шла об оформлении разрешения на демонтаж или перенос железнодорожного пути, который проходил через территорию месторождения и оставался на балансе «Укрзалізниці».

Чиновник пообещал помочь получить разрешение, причем демонтаж должен был состояться на средства государственной компании. За свои услуги он требовал 100 тысяч долларов США.

Чтобы убедить в серьезности намерений, чиновник даже согласился написать расписку о получении денег. 8 апреля 2026 года чиновник был задержан сразу после получения всей суммы — 100 тысяч долларов (около 4,4 млн грн).

Решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. В случае доказывания вины должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Реакция «Укрзалізниці»

В «Укрзализници» назвали инцидент позорным и заявили о полном сотрудничестве с правоохранителями.

«Позорный факт: наш сотрудник задержан за вымогание взятки с предпринимателя и обещание помощи с высвобождением площадей и расширением бизнеса», — отметили в компании.

Там подчеркнули, что уже передали все необходимые материалы следователям, а служба корпоративной безопасности находится на постоянной связи с ДБР и Нацполицией. Также начата внутренняя служебная проверка, а задержанного работника сразу отстранили от исполнения обязанностей.

«Если будут признаки, что должностное лицо действовало не само, все причастные будут немедленно отстранены, а материалы переданы правоохранителям», — подчеркнули в компании.

В «Укрзалізниці» также призвали граждан не соглашаться ни на какие предложения «содействия» или «ускорения» и сообщать о таких случаях на антикоррупционную горячую линию или правоохранителям.

