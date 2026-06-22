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- Украина
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Когда лучше пересекать границу: в ГПСУ назвали часы без очередей
Меньше очередей на границе фиксируют в будни утром — именно в это время шансы быстро пройти контроль самые высокие.
Около половины всего пассажиропотока сосредоточено именно на границе с Польшей. Поэтому уже ближе к обеду и в вечерние часы там обычно образуются очереди.
Об этом в эфире «Киев24» сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.
Как отметил Демченко, есть статистика, которая помогает выбрать лучший момент для пересечения границы.
«В будние дни, особенно в утренние часы, очередей практически нет», — пояснил он.
По данным ГНСУ, самая большая нагрузка традиционно приходится на польское направление. Также в последние дни вырос трафик на границе с Венгрией. В частности, нагрузка наблюдается вблизи пунктов пропуска Тиса и Лужанка.
В Государственной пограничной службе рекомендуют перед поездкой проверять ситуацию на пунктах пропуска. Информация о загруженности обновляется каждые три часа.
Ранее говорилось, что очереди на границе с Польшей достигают 12 часов и более. Особенно сложная ситуация для пассажиров автобусов в пункте «Шегини — Медика». Причина — ремонт на польской стороне, из-за которого пропуск транспорта существенно замедлился, а автобусы двигаются гораздо медленнее, чем ожидалось. Появились серые услуги за большие деньги — людям предлагают подвоз к границе или объезд очереди за сумму до 250 евро.