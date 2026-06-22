Когда лучше пересекать границу: в ГПСУ назвали часы без очередей

Граница / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Около половины всего пассажиропотока сосредоточено именно на границе с Польшей. Поэтому уже ближе к обеду и в вечерние часы там обычно образуются очереди.

Об этом в эфире «Киев24» сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Как отметил Демченко, есть статистика, которая помогает выбрать лучший момент для пересечения границы.

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«В будние дни, особенно в утренние часы, очередей практически нет», — пояснил он.

По данным ГНСУ, самая большая нагрузка традиционно приходится на польское направление. Также в последние дни вырос трафик на границе с Венгрией. В частности, нагрузка наблюдается вблизи пунктов пропуска Тиса и Лужанка.

В Государственной пограничной службе рекомендуют перед поездкой проверять ситуацию на пунктах пропуска. Информация о загруженности обновляется каждые три часа.

Ранее говорилось, что очереди на границе с Польшей достигают 12 часов и более. Особенно сложная ситуация для пассажиров автобусов в пункте «Шегини — Медика». Причина — ремонт на польской стороне, из-за которого пропуск транспорта существенно замедлился, а автобусы двигаются гораздо медленнее, чем ожидалось. Появились серые услуги за большие деньги — людям предлагают подвоз к границе или объезд очереди за сумму до 250 евро.

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