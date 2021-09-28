Количество больных коронавирусом детей стремительно растет: как уберечь учеников от заражения в школе

Количество больных коронавирусом детей стремительно растет: как уберечь учеников от заражения в школе

НСЗУ дала советы.

В Украине стремительно увеличивается количество заражений коронавирусом среди детей. Чтобы посещение школы было безопасным, Национальная служба здоровья Украины дала несколько рекомендаций, пишет "Коронавирус_инфо".

НЗСУ советует школьникам заходить в школу только в масках. Ученикам 1-4 классов за пределами класса находиться без масок, а вот школьникам старше 12 лет наоборот носить маски вне помещения класса. Также детям важно соблюдать гигиену рук, этикет чихания и кашля.

Если у ребенка возникло плохое самочувствие, в НЗСУ советуют, не посещать школу.

инфографика/Коронавирус_инфо, Telegram

Напомним, ранее врач назвала симптомы COVID-19 у детей.

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