Количество больных коронавирусом в Украине продолжит снижаться — прогноз НАН

В то же время, доля больных детей среди всех выявленных больных продолжила рост.

Во всех регионах Украины наблюдается положительная динамика заболеваемости коронавирусом и по прогнозам ученых количество инфицированных будет снижаться.

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Такой прогноз на 9-22 июня дали специалисты Национальной академии наук Украины.

"Продолжается положительная динамика во всех регионах Украины. 7 июня 2021 года было зафиксировано наименьшее количество новых выявлений (535) с прошлогоднего июня, тогда как средние показатели новых выявлений соответствуют середине августа прошлого года", — говорится в прогнозе.

Отмечается, что за две недели смертность от COVID-19 уменьшилась почти вдвое. В НАН отмечают, что среднее количество новых случаев в Украине уменьшилась до 1 718 человек в день (уменьшение вдвое за две недели), среднее количество летальных случаев равно 91 смерти на день в среднем за последнюю неделю. Среднее количество новых случаев, по прогнозу украинских ученых, равно 1 465 в течение недели 9-15 июня и 1 013 — в течение недели 16-22 июня 2021 года.

Напомним, за минувшие сутки в Украине было выявлено 1 тыс. 385 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 218 тыс. 039 человек, 2 млн 108 тыс. 684 выздоровели, 51 тыс. 410 умерли. Проведено ПЦР-тестов - 10 млн 405 тыс. 577.

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