Количество детских самоубийств возросло: кто в группе риска

Подросток возле железнодорожных путей / © pixabay.com

Реклама

В мире в 2025 году количество самоубийств и таких попыток среди несовершеннолетних выросло на 17%. Наиболее уязвимая возрастная категория — подростки в возрасте 14-16 лет.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины со ссылкой на данные ЮНИСЕФ.

По данным ЮНИСЕФ, ежегодно в мире из-за самоубийств погибает почти 46 тыс. детей в возрасте от 10 до 19 лет — это один ребенок каждые 11 минут. В этом году количество случаев самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних выросло на 17%, причем самой уязвимой возрастной группой остаются подростки 14-16 лет.

Реклама

В ответ на рост тревожных тенденций Департамент защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса генпрокурора вместе с ОО «Волонтер» и при поддержке ЮНИСЕФ подготовил интерактивные учебные материалы для профилактической работы с подростками.

Кроме того, в течение сентября украинские ювенальные прокуроры провели около 3500 профилактических занятий в более 2000 учебных заведений. Всего в них приняли участие более 116 тыс. учеников 6-11 классов.

«Эффективная профилактика возможна только при условии совместной ответственности — со стороны родителей, педагогов, правоохранительных органов и общества. Только объединив усилия, мы сможем создать для детей безопасную среду, где каждый ребенок будет чувствовать себя услышанным и защищенным», — отметили в Офисе генпрокурора.

К слову, Киевская областная прокуратура расследует дело о доведении до самоубийства 13-летней девочки ее отчимом. По данным следствия, мужчина годами жестоко издевался над падчерицей, унижал ее и выгонял на улицу зимой, что и стало причиной суицида. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть ребенка наступила от механической асфиксии.