Количество инфицированных коронавирусом достигло нового максимума: в каких регионах болеет больше всего украинцев

С начала пандемии инфицировалось уже более 3 млн украинцев, более 70 тысяч стали жертвами COVID-19.
В Украине по состоянию на 4 ноября снова зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса. Так, за последние сутки инфицировалось 27 377 украинцев – это максимальный показатель за все время пандемии. Больше всего больных выявили в Днепропетровской области — более 2 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, согласно этим данным, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 836), Днепропетровской (2 254), Одесской (1 899), Харьковской (1 656) и Житомирской (1 559) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1836 случаев;
- Винницкая область – 672 случая;
- Волынская область – 674 случая;
- Днепропетровская область – 2254 случая;
- Донецкая область – 1390 случаев;
- Житомирская область – 1559 случаев;
- Закарпатская область – 421 случай;
- Запорожская область – 1350 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1214 случаев;
- Киевская область – 967 случаев;
- Кировоградская область – 212 случаев;
- Луганская область – 759 случаев;
- Львовская область – 1400 случаев;
- Николаевская область – 733 случая;
- Одесская область – 1899 случаев;
- Полтавская область – 1197 случаев;
- Ровенская область – 1041 случай;
- Сумская область – 1543 случая;
- Тернопольская область – 523 случая;
- Харьковская область – 1656 случаев;
- Херсонская область – 613 случаев;
- Хмельницкая область – 1113 случаев;
- Черкасская область – 775 случаев;
- Черновицкая область – 694 случая;
- Черниговская область – 882 случая.
Также за минувшие сутки 699 украинцев умерли, было госпитализировано 5 472 человека, а 299 272 человека вакцинировано против COVID-19. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
Напомним, что предыдущий рекорд – 26 870 инфицированных – был зафиксирован в Украине 29 октября, рекорд смертей (734 летальных исхода за сутки) – 26 октября. Во время предыдущей вспышки коронавируса больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года - 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.