Количество инфицированных коронавирусом достигло нового максимума: в каких регионах болеет больше всего украинцев

Количество инфицированных коронавирусом достигло нового максимума: в каких регионах болеет больше всего украинцев

С начала пандемии инфицировалось уже более 3 млн украинцев, более 70 тысяч стали жертвами COVID-19.

В Украине по состоянию на 4 ноября снова зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса. Так, за последние сутки инфицировалось 27 377 украинцев – это максимальный показатель за все время пандемии. Больше всего больных выявили в Днепропетровской области — более 2 тысяч.

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Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, согласно этим данным, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 836), Днепропетровской (2 254), Одесской (1 899), Харьковской (1 656) и Житомирской (1 559) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1836 случаев;

Винницкая область – 672 случая;

Волынская область – 674 случая;

Днепропетровская область – 2254 случая;

Донецкая область – 1390 случаев;

Житомирская область – 1559 случаев;

Закарпатская область – 421 случай;

Запорожская область – 1350 случаев;

Ивано-Франковская область – 1214 случаев;

Киевская область – 967 случаев;

Кировоградская область – 212 случаев;

Луганская область – 759 случаев;

Львовская область – 1400 случаев;

Николаевская область – 733 случая;

Одесская область – 1899 случаев;

Полтавская область – 1197 случаев;

Ровенская область – 1041 случай;

Сумская область – 1543 случая;

Тернопольская область – 523 случая;

Харьковская область – 1656 случаев;

Херсонская область – 613 случаев;

Хмельницкая область – 1113 случаев;

Черкасская область – 775 случаев;

Черновицкая область – 694 случая;

Черниговская область – 882 случая.

Также за минувшие сутки 699 украинцев умерли, было госпитализировано 5 472 человека, а 299 272 человека вакцинировано против COVID-19. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

Напомним, что предыдущий рекорд – 26 870 инфицированных – был зафиксирован в Украине 29 октября, рекорд смертей (734 летальных исхода за сутки) – 26 октября. Во время предыдущей вспышки коронавируса больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года - 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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