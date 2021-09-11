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Количество отравившихся школьников в Хмельницком возросло, эксперты взяли пробы еды и продуктов

Количество отравившихся школьников в Хмельницком возросло, эксперты взяли пробы еды и продуктов

pixabay.com

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

Количество детей, отравившихся в пищеблоке учебного заведения в Хмельницком, возросло до 92.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Согласно информации Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 18:00 10 сентября в различные медицинские учреждения, в том числе в семейных врачей, обратилось 92 детей из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии".

В подразделения полиции обратились 39 родителей. Сейчас следователи устанавливают состояние здоровья других детей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.

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