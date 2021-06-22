Количество отравившихся в Харькове возросло, источник инфекции не установлен

Люди отравились во время визита в рестораны.

В Харькове на сегодня в больницах с пищевым отравлением находятся 87 человек, включая 19 детей.

Об этом во вторник, 22 июня, пишет Укринформ со ссылкой на руководителя Харьковского облцентра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Любовь Махоту.

"Всего на сегодняшний день зарегистрировано 87 случаев заболевания в результате отравления в ресторане, в том числе 19 пострадавших — дети. Из них 83 человека госпитализированы, четверо — на амбулаторном лечении. Все получают соответствующее лечение, состояние всех удовлетворительное", — рассказала Махота.

У 42 пациентов, согласно результатам бактериологического исследования, была выявлена культура рода сальмонелла.

Эту же культуру обнаружили в одном смыве с разделочной доски, в пяти пробах остатков пищи, в трех пробах продуктов.

"Кроме того, у шести работников учреждения выделен золотистый стафилококк, а в пяти смывах с объектов внешней среды — условно патогенную флору", — добавила Махота.

Она добавила, что источник инфекции еще не установлен.

Полиция начала расследование по факту массового отравления граждан по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в больницах Харькова находятся 78 пациентов, попавших в медучреждение после употребления блюд в ресторанах японской кухни.

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