Количество пересечений границы выросло до рекордных показателей

Выезд за границу

Пассажиропоток через границу Украины за первую неделю августа поднялся на 1,6% — до 778 тысяч, установив новый рекорд с начала войны с Россией. Предыдущий рекорд в 737 тысяч был зафиксирован в августе прошлого года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В десятую неделю лета наблюдалось увеличение количества людей, выезжающих за границу: этот показатель вырос с 367 тысяч до 376 тысяч. В то же время количество въезжающих также немного выросло — с 399 тысяч до 401 тысячи.

Прошедшие выходные характеризовались интенсивным движением через границу: ежедневно фиксировали от 123 до 129 тысяч пересечений, тогда как в субботу этот показатель составил около 120 тысяч.

Также увеличилось количество транспортных средств, проехавших через пункты пропуска — с 141 тысячи до 142 тысяч. Однако поток автомобилей с гуманитарными грузами слегка уменьшился — с 570 до 538.

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщили, что с началом летнего сезона пассажиропоток через пункты пропуска во Львовской области вырос на 40%. Кроме того, в выходные дни нагрузка на пункты пропуска увеличивается в среднем еще на 16% по сравнению с буднями.

Наибольшая нагрузка наблюдается в пунктах пропуска «Краковец», «Шегини» и «Устилуг». Умеренная загрузка — в «Грушеве», «Угриневе» и «Раве-Русской». Меньше всего — в пунктах «Смильница» и «Нижанковичи».

По состоянию на воскресенье в полдень на польской границе самые большие очереди автомобилей были зафиксированы в пункте «Устилуг» — 60 легковых авто, 35 авто ожидали в «Грушеве», 30 — в «Угриневе», 25 — в «Краковце», и 10 — в «Шегинях».

На границе с Венгрией больше всего задержек наблюдалось на переходе «Лужанка» — 30 автомобилей в очереди. По 20 машин ждали в пунктах «Вилок» и «Дзвинково», 15 — в «Косино» и 5 — в «Тисе».

На границе со Словакией больше всего автомобилей ждало в пунктах «Ужгород» (35) и «Малый Березный» (25). На границе с Румынией очереди были в пунктах «Порубное» (60 авто) и «Дьяково» (15).

Всего в 2025 году показатели пересечения границы людьми выше на 5,7% по сравнению с прошлым годом. Тогда, за аналогичный период, из Украины выехало 356 тысяч и въехало 380 тысяч человек. Количество транспортных средств также было меньше — 137 тысяч.

Напомним, что с 10 мая 2022 года отток беженцев, начавшийся с началом войны, сменился притоком, который продолжался до 23 сентября 2022 года и составил 409 тысяч человек. Однако с конца сентября, вероятно из-за мобилизации в России, псевдореферендумов на оккупированных территориях и масштабных ударов по энергетической инфраструктуре, количество выезжающих начало превышать количество въезжающих. Всего с конца сентября 2022 года до первой годовщины полномасштабной войны это превышение составило 223 тысячи человек.

За второй год войны количество пересечений границы на выезд превысило количество на въезд на 25 тысяч, за третий — на 187 тысяч, а с начала четвертого года — на 128 тысяч, из которых 108 тысяч приходятся на сезонное увеличение с начала лета.

Заместитель министра экономики Сергей Соболев в марте 2023 года заявил, что возвращение каждых 100 тысяч украинцев увеличивает ВВП страны на 0,5%.

В июльском отчете Национального банка Украины по инфляции ухудшен прогноз миграции: если в апреле ожидался чистый приток населения в 2026 году на уровне 200 тысяч человек, то сейчас прогноз предусматривает чистый отток в 200 тысяч. Чистое возвращение населения, по оценкам НБУ, начнется только в 2027 году и составит около 100 тысяч человек, тогда как ранее прогнозировался приток в 500 тысяч.

По данным Нацбанка, сейчас за рубежом остается около 5,8 миллиона украинских мигрантов.

Обновленные данные Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев на 31 июля 2025 года свидетельствуют, что количество украинских беженцев в Европе составляет 5,115 миллиона, тогда как в мире — 5,676 миллиона человек.

