Количество погибших еще возросло: жертвами обстрела здания Николаевской ОГА стали 20 человек

Количество погибших еще возросло: жертвами обстрела здания Николаевской ОГА стали 20 человек

Спасатели под завалами еще погибших.

В результате обстрела здания Николаевской ОГА, по последним данным, погибли 20 людей.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 12:30 из-под завалов извлекли тело погибшей женщины. Погибли 20 человек. (Спасатели деблокировали из-под завалов 19 тел погибших и один человек скончался в реанимации)", — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные нанесли ракетный удар по девятиэтажному административному зданию в Николаеве во вторник, 29 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ нанесла этот удар очень коварно: в то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги.