Количество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 14 человек

Количество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 14 человек

Более шести десятков спасателей привлечены к работе на месте трагедии.

В результате обстрела здания Николаевской ОГА, по последним данным, погибли 14 людей.

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Об этом сегодня, 30 марта, сообщила пресс-служба ГСЧС области.

"По состоянию на 12:30 30 марта во время поисково-спасательных работ на здании Николаевской облгосадминистрации из-под завалов деблокированы тела погибших 14 человек, 1 человек скончался в реанимационном отделении больницы", — проинформировали чрезвычайники.

К работам привлечены 63 спасателя, 12 единиц техники. Также работают 2 крана, 2 погрузчика, экскаватор, 2 самосвала.

Напомним, российские военные нанесли ракетный удар по девятиэтажному административному зданию в Николаеве во вторник, 29 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ нанесла этот удар очень коварно: в то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги.