Количество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 14 человек

Более шести десятков спасателей привлечены к работе на месте трагедии.
В результате обстрела здания Николаевской ОГА, по последним данным, погибли 14 людей.
Об этом сегодня, 30 марта, сообщила пресс-служба ГСЧС области.
"По состоянию на 12:30 30 марта во время поисково-спасательных работ на здании Николаевской облгосадминистрации из-под завалов деблокированы тела погибших 14 человек, 1 человек скончался в реанимационном отделении больницы", — проинформировали чрезвычайники.
К работам привлечены 63 спасателя, 12 единиц техники. Также работают 2 крана, 2 погрузчика, экскаватор, 2 самосвала.
Напомним, российские военные нанесли ракетный удар по девятиэтажному административному зданию в Николаеве во вторник, 29 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ нанесла этот удар очень коварно: в то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги.