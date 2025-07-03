Количество пострадавших от взрывов под Житомиром резко возросло: причины трагедии не разглашают

Взрыв под Житомиром / © Суспільне

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В селе Березина вблизи Житомира 2 июля прогремели два взрыва, в результате которых пострадали по меньшей мере 82 человека. Подтверждена гибель двух человек

Об этом сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в эфире национального телемарафона.

«На самом деле, от той фотографии, той картинки, которую только что увидела вся страна, мы имеем не такие ужасные последствия, которые могли быть. Я хочу сказать, что в действительности на сегодня мы имеем двух погибших подтвержденных, второго человека деблокировали ночью наши спасатели и самое главное, что больше погибших нет», — заявил Бунечко.

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На данный момент в больницах находятся 38 пострадавших, в том числе четверо детей. Все — с травмами средней тяжести, их состояние стабильное. Также медицинскую помощь оказывают гражданину Японии, который получил повреждения и обратился за приютом в местное коммунальное учреждение. Все остальные люди временно разместились у родственников или вернулись в уцелевшие дома.

«Сейчас идет обход домовладений. Мы имеем около 100 домовладений, которые пострадали. К сожалению, где-то четвертая часть из них разрушена до основания», — отметил глава ОГА.

Он добавил, что в области уже работают комиссии по оценке ущерба. Государство совместно с областной и местной властью гарантирует полную компенсацию потерь жилья.

Также Бунечко заявил, что 2 июля пострадавшим оказывалась психологическая помощь.

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«Я хочу также отметить очень профессиональную работу наших работников ГСЧС. Работали психологи, сразу выехали работники Красного Христа, работали волонтеры. Вообще, вчера была очень слаженная работа в разных направлениях», — заявил он.

Председатель ОВА отметил, что сейчас движение по трассе Киев — Чоп восстановлено. В то же время относительно причин взрыва, предварительных официальных выводов пока не озвучивают.

«Правоохранители, закрыли любую информацию и пока что, я не имею права комментировать, но мы обязательно вернемся к этому, когда будут сделаны все экспертные выводы. И в ближайшее время мы все-таки дадим квалификацию, хотя уже квалифицировано. И уголовное дело было внесено в ЕРДР ночью», — говорится в сообщении.

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ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА СНОСИЛА ВСЕ! ДЕТОНАЦИЯ ПОД ЖИТОМИРОМ! ЧТО ИЗВЕСТНО НА УТРО

Напомним, вечером 2 июля 2025 года вблизи села Березина под Житомиром прогремели два мощных взрыва. Они произошли на территории двух производственных предприятий, которые полностью уничтожены. Из-за пожара и последствий взрывов трассу Киев — Чоп вблизи Житомира временно перекрывали. Момент взрыва зафиксировали очевидцы.