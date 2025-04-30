ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
973
Время на прочтение
1 мин

Количество пострадавших увеличилось жуткие последствия удара по Харькову

В городе — масштабные пожары и разрушения из-за вражеского удара.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Россияне устроили по Харькову вечером. Число пострадавших увеличилось до 47 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Количество пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 47. 31 человек получил острую реакцию на стресс. 14 человек получили ранения разной степени тяжести. 5 человек госпитализированы в больницы», — написал он.

Кроме того, среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.

По данным спасателей, в результате массированного удара дронами по Харькову были разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры и повреждены автомобили.

Напомним, что вечером вторника, 29 апреля, враг атаковал Харьков ударными дронами. В городе были слышны взрывы.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
973
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie