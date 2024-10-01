Количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью возросло: среди них – ребенок

Украина снова попала под обстрел окупантов.

В результате атаки на Запорожье, 1 октября, погиб мужчина. Кроме того, пострадал двенадцатилетний ребенок.

Об этом сообщили в Запорожской ОВО.

Еще 21 человек обратился за помощью медиков.

Последствия ракетной атаки по Запорожью

"Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ударов. На местах работают медики, правоохранители, спасатели и коммунальщики", — говорится в сообщении.

Последствия ракетной атаки по Запорожью

Напомним, утром вторника, 1 октября, российские кафиры ударили по рынку в Херсоне. По меньшей мере, пять человек погибли.

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