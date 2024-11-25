Количество преступлений с применением оружия резко увеличилось по сравнению с 2021-м: шокирующая статистика

Количество преступлений с применением оружия увеличилось в 42 раза по сравнению со временем до полномасштабного вторжения.
Количество уголовных правонарушений в Украине, совершенных с применением оружия и боеприпасов, увеличилось в 42 раза, если сравнивать с довоенным 2021 годом.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его информации:
- В 2021 году было зарегистрировано 273 таких преступлений,
- в 2022 году количество этих преступлений увеличилось более чем в 4,6 раза – 1 267,
- в 2023 году их было 11 186,
- за неполный 2024 год уже зарегистрировано 11 тыс. 489 таких преступлений.
"Когда мы говорим об оружии в криминальной среде, то в первую очередь имеем в виду организованную преступность. А криминалитет всегда стремился иметь оружие на руках. Есть принципиальная разница между оружием, которое используется в преступных целях, и тем, которое должно защищать от российского оккупанта", – говорит Тимченко.
Напомним, что у "Дії" появится важная опция по разрешениям на владение оружием.
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