Количество раненых из-за атаки РФ по поезду на Днепропетровщине возросло: что известно

Атака на гражданский поезд на Днепропетровщине 2 февраля / © Днепропетровская ОГА

В результате российской атаки на гражданский пассажирский поезд в Криворожском районе ранения получили уже 10 человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, за медицинской помощью дополнительно обратился 58-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован для оказания необходимой помощи.

«На данный момент в больницах шесть раненых из-за этой атаки россиян на гражданский поезд», — сообщил Александр Ганжа.

Атака РФ по гражданскому влечению — что известно

В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда во время движения.

Россия атаковала 2 февраля. Один человек из-за атаки погиб. Всех пострадавших госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.