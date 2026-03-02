- Дата публикации
Украина
- Украина
- 222
- 1 мин
Количество раненых из-за атаки РФ по поезду на Днепропетровщине возросло: что известно
В больницах Криворожья остаются шесть раненых после атаки на железную дорогу.
В результате российской атаки на гражданский пассажирский поезд в Криворожском районе ранения получили уже 10 человек.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По его словам, за медицинской помощью дополнительно обратился 58-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован для оказания необходимой помощи.
«На данный момент в больницах шесть раненых из-за этой атаки россиян на гражданский поезд», — сообщил Александр Ганжа.
Атака РФ по гражданскому влечению — что известно
В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда во время движения.
Россия атаковала 2 февраля. Один человек из-за атаки погиб. Всех пострадавших госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.