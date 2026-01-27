Количество "Шахедов" уменьшается, но они становятся опаснее: эксперт о новой угрозе

Атаки дронами по Украине / © tsn.ua

Дроны-камикадзе «Шахед» , которые Россия использует для ударов по Украине, за последние месяцы стали менее массовыми, но гораздо более качественными. Такой подход создает новые вызовы украинской системе ПВО.

Об этом в интервью «УНИАН» заявил эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

В чем опасность

По его словам, за последние три месяца количество «Шахедов», которые летят по Украине, постепенно уменьшается, однако параллельно растет их технологическая сложность и эффективность.

«Этот процесс будет продолжаться. Война – это борьба систем путем более быстрого внедрения новых технологий. И это в полной мере касается российских БПЛА», – отметил эксперт.

Анализируя использование Россией «Шахедов», оснащенных Starlink, Романенко подчеркнул, что точность ударов таких дронов будет расти:

«Те, что со Starlink, моментально через спутники передают информацию операторам. Точность их применения увеличится абсолютно».

По его словам, боевая часть такого дрона вряд ли будет превышать 50 кг, однако даже этого достаточно для нанесения серьезного ущерба. В этой связи эксперт отметил необходимость усиления прикрытия важных объектов и больших перемещений техники.

«Все важные объекты, большие передвижения техники должны сопровождаться средствами ПВО, например, Гепардами», — подчеркнул Романенко.

Он также пояснил, что с лета прошлого года количество Шахедов росло медленно — на несколько десятков ежемесячно. Однако последние три месяца фиксируется ежемесячное уменьшение примерно на сотню дронов.

"Но это уменьшение происходит за счет улучшения качества этих "Шахедов"", - подчеркнул эксперт, добавив, что Россия потенциально сможет производить до 100 таких дронов в месяц.

Отдельно Романенко обратил внимание на то, что «Шахеды» из Starlink представляют дополнительную угрозу, поскольку могут использоваться не только для ударов по объектам, но и против систем ПВО.

«Опасность растет, тактические приемы нужно совершенствовать постоянно. Нельзя оставлять без присмотра вертолеты на прифронтовых аэродромах, высокоценную боевую технику, сложные зенитные комплексы. Все это должно быть дополнительно прикрыто маловысотными средствами – «Гепардами» или артиллерийскими системами», – подытожил эксперт.

Ранее эксперт прокомментировал инцидент с пролетом "Шахеда" над Киевом без объявления воздушной тревоги.

Как рассказал Николай Мельник, экскомандир механизированной роты M2 Bradley, инцидент не обязательно сигнализирует о том, что у нас есть проблема с ПВО. По его словам, дрон смог добраться до Киева без раннего обнаружения, вероятно, из-за того, что летел на низкой высоте.

Впрочем, военный акцентировал: тот факт, что беспилотник смог пройти маршрут в столицу и не был обнаружен, очень тревожен. Это говорит о том, что россияне владеют информацией о расположении наших постов ПВО и МВГ.