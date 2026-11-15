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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Количество смертельных ДТП растет: эксперт напомнил главное правило, спасающее жизнь пешеходам и водителям

В темное время суток растет количество ДТП. Эксперт назвал главное правило безопасности пешеходов.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Количество ДТП во тьме растет

Количество ДТП во тьме растет

Из-за плохой видимости и превышения скорости в темное время суток растет количество ДТП с пострадавшими или погибшими пешеходами. На скорости 50 км/ч автомобиль только за время реакции водителя во тьме может проехать около 30 метров – еще до начала торможения. Поэтому водителям важно выбирать безопасную скорость, а пешеходам – использовать световозвращающие элементы.

Об этом рассказал автомобильный блоггер Евгений Муджири в эфире Киев 24.

«Водители упрекают пешеходов, что они никак не сказывают себя на дороге. Это требование правил дорожного движения, чтобы в темное время суток пешеход отделил себя от общего мрака какими-то светоотражающими элементами. Водителям ПДД прописывают соблюдение безопасной скорости во избежание ДТП или наезда на препятствие или пешехода», – отметил он.

Следует отметить, что кроме тормозного пути, в авто есть путь полной остановки. Он также зависит от реакции водителя.

«На это в хороших условиях дается секунда, за которую на скорости 50 км/ч автомобиль проезжает около 15 метров. В темное время эта реакция увеличивается до полутора-двух секунд. За это время шофер проезжает 30 метров. А это именно тот путь, за который он должен увидеть и пешехода на дороге. Если он не реагирует, то столкновения не избежать», – пояснил эксперт.

Последние новости о ДТП

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На Львовщине в результате ДТП погибла четырехлетняя девочка. 43-летний житель Шептицкого находился за рулем Mercedes-Benz ML 350, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi Q5. За рулем другого авто находился 29-летний житель Радехова, его четырехлетняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения. Медикам не удалось спасти жизнь ребенка.

На трассе М-03 Киев — Харьков в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика, который перевозил опасный груз. Цистерна с газовым конденсатом опрокинулась и загорелась.

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