"Количество СОЧ скоро будет равно армии": нардеп Костенко бьет тревогу из-за массового дезертирства

Народный депутат Роман Костенко заявил, что 80% бойцов бегут из центров подготовки.

Роман Костенко

Нардеп Роман Костенко

Ситуация с уклонением от мобилизации в Украине критическая, а 80% призывников убегают из центров подготовки, и со временем количество уклонистов может сравниться с численностью действующей армии.

Об этом заявил народный депутат Роман Костенко на YouTube-канале «Говорить Великий Львів».

«У нас скоро количество СОЧ будет равно нашей армии. И эти люди потом еще будут высказывать претензии тем, кто сейчас воюет», — сказал нардеп.

Костенко подчеркнул, что государство не принимает достаточных мер по возвращению этих людей или созданию условий, которые препятствовали бы их побегу и стимулировали к выполнению своего долга.

  • Масштаб проблемы: по словам Костенко, 80% призывников убегают из центров подготовки, а количество уклоняющихся может достичь миллионов.

«80% сейчас убегает из центров подготовки, и страна ничего не делает, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись убегать и выполняли свой долг. У нас миллионы уходящих, прячущихся и просто наблюдающих», — заявил он.

Напомним, на днях Офис Генпрокурора раскрыл поразительную статистику по СЗЧ. По его данным, даже за период 2022-2024 годов из войска сбежало меньше людей, чем за неполный 2025 год.

