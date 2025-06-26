"Количество студентов 25+ зашкаливает": на Полтавщине проверят один из колледжей

Мобилизация студентов / © ТСН.ua

В Полтавской области проверят Кременчугский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры и технологий, в котором «зашкаливает» количество студентов в возрасте 25+.

Об этом рассказал редактор Кременчугской газеты Олег Булашев в своем Telegram.

«Количество студентов 25+ зашкаливает. Поэтому Полтавская областная военная администрация инициировала соответствующую проверку в Кременчугском профессиональном колледже транспортной инфраструктуры и технологий. Будет проверяться, не является ли такое обучение злоупотреблением правом на отсрочку службы в ВСУ», — сообщил журналист.

По его информации, Полтавская ОВА также обратилась в ТЦК с требованием отреагировать в рамках действующего законодательства и в случае обнаружения нарушения устранить его.

Официального доказательства данной информации нет.

Заметим, что получать образование в колледже идут преимущественно после 9 класса в 15-16-летнем возрасте. Реже — после 11-го. Обучение в колледжах — четыре года. То есть подозрение, что все студенты-мужчины старше 25 лет в таких учебных заведениях вероятно являются «соискателями» не образования, а отсрочки от мобилизации.

Ранее сообщалось, что у Луцк отчислили более 1000 студентов-мужчин.

Напомним, ректор Киевского авиационного института Ксения Семенова призвала приравнять дистанционную форму обучения в университетах к заочной и забрать отсрочку у тех, кто учится дистанционно.