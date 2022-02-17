Количество украинцев, хорошо относящихся к России, стало еще меньше — опрос

Только 5% респондентов считают, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство.

В феврале украинских граждан, хорошо относящихся к России, стало меньше.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 5-13 февраля 2022 года.

По сравнению с декабрем 2021 года, с 39% до 34% снизилась доля тех, кто хорошо относится к России. Так, на западе страны положительно относятся к России 21%, в центре – 31%, на юге – 45%, на востоке – 53%. В то же время в западных регионах больше тех, кто относится негативно к России – 64%.

Как отмечают социологи, можно видеть, что отношение к России резко ухудшилось после 2014 года, достигнув "дна" в мае 2015 года. После этого до февраля 2019 года наблюдалось улучшение отношения к России, а с февраля 2020 года наблюдается снова ухудшение отношения.

Респондентам также ставился вопрос "Какими Вы бы хотели видеть отношения Украины с Россией?". По-прежнему абсолютное большинство – 92% респондентов считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами. Причем по сравнению с ноябрем 2021 года показатель даже вырос (с 88%). Только 5% респондентов полагают, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство.

Во всех регионах абсолютное большинство респондентов – от 95% на западе до 86% на востоке – считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами (поддержка объединения в одно государство варьирует от 1% на западе до 11% на востоке). Если отдельно анализировать Донецкую и Луганскую области (подконтрольные Украине территории), 84% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами, а за объединения выступают 14%.

Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием), опрошено 2004 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, за год украинцы стали более пессимистичными. Так, лишь треть украинцев считают, что следующий год будет лучше текущего. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря 2021 года. Так, согласно результатам этого опроса, только 31% украинцев считают, что 2022 год будет лучше предыдущего. Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что 2022-й будет хуже, чем 2021 год.

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