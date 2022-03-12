Количество украинских детей-беженцев достигло отметки 1 миллиона человек

Дети покидают абсолютно все в поисках безопасности.

Более 1 миллиона детей уже сбежали из Украины из-за войны, которая продолжает опустошать страну – сообщил ЮНИСЕФ. Большинство из них выехали со своими семьями в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

Об этом пишет UNICEF.

«Количество детей, находящихся в пути, ошеломляет. Это показывает, насколько безвыходной стала ситуация для детей и семей в Украине, – сказала Афшан Хан, Региональный директор ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии. – Дети покидают абсолютно все в поисках безопасности. Это разрывает душу».

В Украину уже прибыло шесть грузовиков с почти 70 тоннами товаров. В их числе средства индивидуальной защиты и медицинские, хирургические и акушерские наборы.

Команды ЮНИСЕФ в Украине в сотрудничестве с партнерами доставят товары медицинского назначения в 22 больницы в пяти разных регионах Украины, охваченных конфликтом. Эта помощь покроет нужды 20 000 детей и матерей.

Еще три грузовика отправились из Копенгагена – из состава ЮНИСЕФ, крупнейшего гуманитарного центра в мире. Они везут товары первой необходимости, такие как наборы для детей раннего возраста, рекреационные и гигиенические наборы. Этот груз уже находится в Польше.

Дополнительные поставки направляются из Копенгагена и Турции, и должны прибыть в ближайшие дни.

Для оказания помощи детям и семьям, направляющимся из Украины в Молдову, Польшу, Румынию и Беларусь, ЮНИСЕФ создал «Голубые точки» – безопасные места для остановки, которые предоставляют ключевую информацию семьям и дают возможность идентифицировать детей без сопровождения или разделенных с родителями и обеспечить их защиту.

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ЮНИСЕФ объявил сбор средств в сумме 349 миллионов долларов США, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение благосостояния детей в Украине и соседних странах и обеспечить эффективное оказание жизненно важной помощи. Из этих денег 276 миллионов долларов США пойдут на удовлетворение неотложных потребностей в Украине и 73 миллиона долларов США – на помощь соседних стран.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь детям и семьям, нуждающимся в помощи, но войну нужно закончить. Мир – единственное устойчивое решение», – сказал Хан.

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