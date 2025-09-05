Количество украинских студентов за рубежом рекордно выросло после большой войны: перечень стран

Украинские студенты

Реклама

Количество украинских студентов в западных университетах за последние 15 лет выросло более чем в пять раз. Если в 2008-2009 учебном году образование за рубежом получала 21 тыс. украинцев, то в 2023-2024 годах количество достигло уже 115 тыс.

Об этом свидетельствуют данные исследования Егора Стадного для Vox Ukraine.

В Украине количество студентов также растет: 754 тыс. учились в 2021-2022 годах, 807 тыс. — в 2022-2023 годах и 899 тыс. — в 2023-2024 годах.

Реклама

Сколько украинских студентов учится за рубежом?

До полномасштабной войны за рубежом учились 9% украинских студентов. В 2022 году этот показатель вырос до 11,9%, а в 2023 году немного снизился — до 11,4%.

С 2008-го по 2014 год количество украинцев в зарубежных университетах ежегодно росло на 2-7 тыс. Война 2014 года ускорила этот процесс, а полномасштабное вторжение в 2022 году привело к рекордному росту: за год количество украинских студентов за рубежом выросло на 47% (от 75 тыс. до 109 тыс.). В течение 2023-2024 годов темп стабилизировался на уровне 115 тыс.

В каких странах больше всего украинских студентов?

В 2008-2009 учебном году лидером по количеству студентов из Украины была Германия (8121 студент), за ней — Польша (2831). Уже в 2013-2014 годах Польша опередила Германию, приняв более 15 тыс. украинцев.

На сегодня Польша является главным образовательным направлением для украинцев — там учится 46 210 студентов, то есть 40% всех наших соотечественников за рубежом.

Реклама

К ключевым странам также относятся:

Германия,

Канада (10 905 студентов),

Словакия (10 197),

Чехия.

В 2023-2024 учебном году украинцы составляли значительную часть иностранных студентов в ряде стран:

53,5% в Словакии,

43,1% в Польше,

16,7% в Литве,

12,2% в Чехии,

11,2% в Болгарии,

9,9% в Эстонии.

Причины роста количества украинских студентов за рубежом

Только в 2022-2023 учебном году количество украинских студентов за рубежом увеличилось на 35 тыс. (+47%) из-за вынужденной миграции. Странами, которые приняли больше всего студентов являются Польша, Канада, Словакия, Германия, Чехия, Франция и Литва. На них пришлось более 80% общего прироста.

До 2022 года 60% украинских студентов за рубежом — это были женщины. После 2022 года доля мужчин выросла до 50% в 2022-2023 годах.

Реклама

Ожидается, что рост количества украинских студентов в западных университетах будет продолжаться.

К слову, по результатам опроса Rating Group, около 20% украинцев в возрасте 18-29 лет хотели бы постоянно проживать за границей. Напомним, недавно правительство разрешило украинским мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу без ограничений.

Заметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах правительства увеличить стипендии для всех студентов с 2026 года.