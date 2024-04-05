Количество впечатляет: оккупанты значительно увеличили применение химического оружия на фронте

Российские захватчики продолжают нарушать все возможные международные нормы и применяют химическое оружие.

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Об этом говорится в сообщении Страткома ВСУ.

В сообщении указывается, что использование врагом опасных химических веществ явилось системным.

"Только за прошлый месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ. Это на 90 случаев больше, чем за предыдущий период", — говорится в сообщении.

В Страткоме заявили, что 44 страны уже поддержали создание спецтрибунала для РФ за военные преступления в Украине, в том числе страны-члены Евросоюза, Канада, Грузия, Япония, Молдова, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ показали мощное уничтожение техники врага дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленского заявили о подготовке РФ к наступлению и назвали вероятную цель Кремля.

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