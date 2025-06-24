Количество закрытий ФЛП в Украине возросло на 50%: почему так произошло

Закрылось на 50% больше ФЛП, чем кварталом ранее / © ТСН.ua

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В начале 2025 года украинский малый бизнес столкнулся с большим количеством закрытий. За первые три месяца свыше 108 тысяч ФЛП прекратили свою работу. из-за серьезной кибератаки.

Об этом сообщает YC.Market.

Несмотря на увеличение новых регистраций (почти 57 тысяч ФЛП, что на 20% больше), общее количество закрытых бизнесов значительно превосходит открытые, создавая отрицательный баланс.

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Ключевые тенденции І квартала 2025 года

Отраслевые лидеры: розничная торговля, информационные технологии и другие услуги остаются лидерами как по количеству открытий, так и за закрытиями, что свидетельствует о высокой динамике и конкуренции в этих сферах.

Региональная активность: больше всего ФЛП регистрируется и закрывается в Киеве, а также в Днепропетровской, Львовской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

Женское предпринимательство: более 61% новых ФЛП и около 52% закрытых приходится на женщин, что подчеркивает их растущую роль в малом бизнесе.

В общем, несмотря на временные технические сбои, количество закрытых ФЛП стабильно превышает количество новых. Это показывает, что полномасштабная война и экономические трудности продолжают негативно влиять на малое предпринимательство в Украине.

Напомним, украинцы активно пользуются карточными переводами для различных нужд: от помощи родным до возврата долгов. Однако, как отмечают эксперты, даже обычный перевод средств может привлечь внимание банка или Налоговой службы, если неправильно указать назначение платежа.