Количество заминированных объектов на Херсонщине перед нападением РФ не уменьшалось — Наев

На Херсонском направлении перед наступлением РФ на Украину количество минно-взрывных заграждений не снижалось, все было в трудоспособном состоянии, и соответствующие команды командирам были предоставлены своевременно.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона "Единые новости".

"На территории Херсонской области минно-взрывное заграждение, а также подготовка к подрыву отдельных мостов и инфраструктуры была осуществлена еще с 2016 года. В дальнейшем войска, выполнявшие задачи, я подчеркиваю, стабилизационные действия, они менялись. Постоянно поддерживали те системы, которые были изначально заложены, в надлежащем состоянии", — сказал он.

По его словам, за это время, когда это направление 2019-2020 года находилось под наблюдением, на этих минах была произведена только замена взрывателей, ведь через определенный период и влияние погодных условий они выходили из строя.

"Количество минно-взрывных ограждений как было заложено в 2016 году, оно было немного увеличено, а никак не уменьшено. Соответственно проверялись линии, по которым осуществлялось управление подрыва теми или иными объектами. Непосредственно осенью 2021 года были проверены все объекты, все минно-взрывные заграждения, они были исправны. А также в 2022 году за сутки до вторжения, где-то 22 февраля, была дана команда подразделениям, выполнявшим там задачи, через их командующего, на приведение всех этих объектов к уничтожению, приведение в готовность номер 1. В дальнейшем она была передана тем подразделениям, которые отвечали за непосредственное исполнение", – сказал Наев.

По его словам, на перешейках непосредственно находился один батальон. Командир этого батальона осуществлял управление и подрыв этих объектов.

"Соответственно, как мы видели в начале агрессии, был присвоено Героя Украины одному военнослужащему из этого батальона, совершившему подрыв одного из мостов ценой собственной жизни. Как происходили там боевые действия и каким образом кто действовал, на это могут ответить те командиры, которые непосредственно там выполняли эти задачи. Но главное, количество минно-взрывных заграждений не снижалось, все было в трудоспособном состоянии и соответствующие команды распоряжения находившимся на этом направлении генералам и офицерам были предоставлены своевременно", — отметил командующий Объединенных сил ВСУ.

Отметим, в соцсетях пользователи распространяют информацию, что якобы российские войска в первые дни полномасштабного вторжения успешно оккупировали Херсонщину, потому что с украинской стороны разминировали административную границу с Крымом.

Напомним, в Херсонской области одним из самых тяжелых мест обороны Украины стал Крымский перешеек, где одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение взорвать Генический автомобильный мост.

Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост, но уйти оттуда вовремя он не успел.

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