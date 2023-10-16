Количество женщин в рядах ВСУ за два года выросло на 40%: в Минобороны рассказали подробности

Министерство обороны отменило все ограничения для доступа военнослужащих к любым должностям.

Численность военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом.

Об этом Министерство обороны сообщило в Telegram 16 октября.

"За два года количество женщин в войске выросло на 12 тысяч – сейчас проходит службу почти 43 тысяч военнослужащих", – отметили в МОУ.

Отменены все ограничения

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Министерство обороны отменило все ограничения для доступа военнослужащих к любым должностям.

Раньше женщины могли проходить службу в должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров. Сегодня женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведывательной группы, командиром боевой машины пехоты, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и тому подобное.

Что изменилось

Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, в то время как у мужчин такого ограничения не было. На сегодняшний день представители обоих полов могут стать контрактниками в возрасте от 18 до 60 лет.

Продолжительность декретного отпуска, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании.

Женщинам также предоставлена возможность получения военного образования всех уровней. В частности, в 2019 году правительство разрешило поступать в военные лицеи девушкам. Осваивать можно те же специальности, что и мужчинам, и в дальнейшем служить по широкому перечню должностей.

Кроме того, Минобороны организовало системную работу по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

"Раньше тренингов, семинаров, совещаний, образовательных программ, круглых столов с участием международных организаций, экспертов и специалистов по вопросам равноправия украинской армии не проводилось. Сейчас эта работа проходит постоянно во всех воинских частях", — отметили в министерстве.

Аспекты равноправия

Аспекты равноправия сегодня учитываются при разработке нормативно-правовых актов. Да, все документы, которые разрабатывает Минобороны, проходят гендерную экспертизу.

В МОУ заверили, что финансовая составляющая вопросов по дополнительным местам жительства, военной формы и туалетам для организации надлежащих условий несения женщинами службы в рядах Вооруженных сил всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов.

Каждый командующий родами войск получил штатного советника по гендерным вопросам. Также в системе Минобороны и ВСУ введена функция соответствующих внештатных советников: 81 внештатный, 74 – на общественных началах.

Работа над материально-техническим обеспечением военнослужащих продолжается. Речь идет, в частности, о создании новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных.

Также ведется регулярная работа по мерам по предотвращению сексуальных домогательств и другим нарушениям прав человека, в частности, гендерно обусловленным – домашнему насилию, дискриминации на рабочем месте и т.д.

Сотрудничество с международными партнерами

Налажено сотрудничество с международными партнерами: структурой ООН "Женщины в Украине", Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), структурой НАТО, а также с национальными общественными организациями.

"Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности, в сфере гендерного равенства. Мы четко следуем принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим планирующим документам, гарантирующим равные права женщин и мужчин в ВСУ", – подчеркнули в Минобороны.

Напомним, женщины с фармацевтическим и медицинским образованием после 1 октября смогут беспрепятственно уезжать за границу. Ограничения применяются только для женщин, работающих на государственных должностях.

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