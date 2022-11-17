Количество жертв возросло: из-под разрушенного ракетой дома на Запорожье достали тела 7 погибших

Из-под завалов жилого дома в городе Вольнянск Запорожской области, в который попала российская ракета, вытащили 7 погибших.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"О последствиях ночного попадания российской ракеты по 4-х квартирному жилому дому в Вольнянске Запорожской области. На месте до сих пор работают десятки спасателей, волонтеры и коммунальные службы. Из-под завалов достали тела 7 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Работы продолжаются". – проинформировал он в Telegram.

Также Тимошенко добавил, что во время ночных обстрелов российскими террористами произошло прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек.

Российская ракета попала в жилой дом на Запорожье

Ранее председатель ОВА Александр Старух сообщил, что в ночь на 17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские постройки. В частности, россияне разбомбили жилой дом, под завалами которого оказались люди.

На месте трагедии спасатели, коммунальщики и волонтеры разбирают завалы и вывозят строительный мусор. Спасатели сообщили, что под завалами могут еще находиться люди.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, они не будут останавливаться даже ночью.

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