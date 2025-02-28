Забой свиньи закончился смертью мужчины: подробности жуткой трагедии на Тернопольщине

Мужчина скончался еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи.

Несчастный случай с летальным исходом произошел в Тернопольской области в одном из сел Борщевской городской громады. Погиб 44-летний мужчина, который вместе с родственником и соседом колол свинью во дворе.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

В какой-то момент животное резко дернулось, и мужчина случайно поранился ножом. Лезвие ножа попало в бедренную артерию, что привело к большой потере крови.

Очевидцы пытались остановить кровотечение, но их усилия не имели результата.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие по выяснению всех обстоятельств трагедии.

Напомним, в Тернопольской области молодой человек пригласил друзей на день рождения и порубил их топором.

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