Забой свиньи закончился смертью мужчины: подробности жуткой трагедии на Тернопольщине

Мужчина скончался еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи.
Несчастный случай с летальным исходом произошел в Тернопольской области в одном из сел Борщевской городской громады. Погиб 44-летний мужчина, который вместе с родственником и соседом колол свинью во дворе.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
В какой-то момент животное резко дернулось, и мужчина случайно поранился ножом. Лезвие ножа попало в бедренную артерию, что привело к большой потере крови.
Очевидцы пытались остановить кровотечение, но их усилия не имели результата.
Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие по выяснению всех обстоятельств трагедии.
Напомним, в Тернопольской области молодой человек пригласил друзей на день рождения и порубил их топором.
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