Коллаборанты эвакуируют свои семьи из Херсонской области в аннексированный Крым

Российские оккупанты и коллаборанты боятся наступления ВСУ на Херсонскую область, а потому пытаются спасти и себя, и свои семьи.

Некоторые из коллаборантов захваченной Херсонщины уже перевезли свои семьи в аннексированный Крым.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"При этом продолжают публично транслировать — "все хорошо, паники нет!" Скоро будет еще лучше и еще меньше "условий для паники". Ваше время почти закончилось", — наглосил он.

К слову, российские захватчики несут потери на Херсонщине, а потому военные госпитали переполнены. Их тоже после стабилизации состояния отправляют на лечение в Крым. Впрочем, доезжают не все, отметил Соболевский.

Как сообщалось, жителям оккупированных районов Херсонской области грозит гуманитарный кризис, поскольку российские военные используют немногочисленные переправы через Днепр для перевозки оружия, а не продовольствия. Враг не заботится об обеспечении продовольствием оккупированных земель.

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