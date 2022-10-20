Коллаборанты понемногу бегут из Мелитополя, а оккупанты готовят провокации.

В Мелитополе местные жители заметили, что коллаборанты бегут в сторону Крыма.
Ситуация на Херсонском и Запорожских фронтах беспокоит мелитопольских коллаборантов. Они понемногу начинают кивать пятками в сторону оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь".
По словам местных жителей, сегодня были замечены небольшие колонны черных представительских внедорожников с госномерами и без них. Такие группы иногда сопровождают авто полиции, и они едут на юг.
Также из источников в оккупационном военкомате стало известно, что после введения военного положения российское командование приказало провести пару провокаций в общественных местах Мелитополя.
Так, в центральном парке им. Горького ночью неожиданно обнаружили оружие и боеприпасы.
Жителей предупреждают, чтобы были внимательны, поскольку будут провокации.
Напомним, что российские оккупанты объявили об эвакуации жителей Херсона и Херсонской области из-за наступления ВСУ и из- за подрыва дамбы Каховской ГЭС.
ВСУ с начала октября в Херсонской области освободили от оккупантов более 50 населенных пунктов. Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что Силы обороны могут выбить оккупанта из Херсона в течение нескольких недель.
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