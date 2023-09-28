Коллаборанты в Крыму: член Меджлиса сказал, с кем будут самые большие проблемы

Постоянные удары по военным объектам на территории Крыма заверили оккупантов, что вскоре их время на захваченном полуострове истечет.

Так, каждый день с 9 вечера до 6 часов утра россияне перекрывают движение на Крымском мосту, не пропускают грузовики, которые везут более 3,5 тонн. Еще совсем недавно они были убеждены, что ВСУ не дойдут до Крыма.

Об этом24 каналу сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

По его словам, оккупанты активно используют в Крыму метод дымового занавеса. Население стало жаловаться, что это негативно влияет на воздух.

"Мы понимаем, для чего они это делают. С военной точки зрения они пытаются скрыть себя, чтобы ВСУ не могли разрушить мост и стратегические объекты в Севастополе. Также они пытаются это скрыть от гражданских граждан, которые могут это снять и предоставить нам информацию, как это происходило и почему взрывы были в том или ином месте", – объяснил он.

Два типа коллаборантов

Как отметил Бариев, каждый мощный удар по стратегическому, военному объекту в Крыму дает коллаборантам и россиянам осознание, что они временно на территории полуострова. Ранее они были уверены, что ВСУ не смогут войти в Крым.

По мнению члена Меджлиса крымскотатарского народа, есть две категории коллаборантов в Крыму:

зажиточные, которые уже приобрели имущество на территории России, в частности, в Краснодарском крае;

бедные, с ними у Украины будет больше проблем.

"Вот с такими у нас будут проблемы. Их близкие принимают участие в так называемой "спецоперации", являются преступниками, которые убивают украинцев. Нам на будущее нужно будет думать, что с ними делать", – подытожил Бариев.

Накануне советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Крым постепенно принимается под ключевой огневой контроль со стороны Украины. Россияне там живут в ожидании атак и под сиренами, понимая, что Крым является территорией огромной опасности.

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