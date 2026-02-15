Коллапс на востоке Украины: непогода привела к подтоплению ряда городов (фото, видео)

Реклама

Из-за резкого потепления, таяния снега и затяжных дождей сразу несколько регионов востока Украины столкнулись с подтоплениями. Самая сложная ситуация — в Краматорске, временно оккупированном Луганске и Харьковщине.

Где бушевала ненастье — читайте в материале ТСН.ua.

В Краматорске река вышла из берегов

В городе Краматорск Донецкой области резко поднялся уровень воды в реке Беленькой, что привело к подтоплению дворов и придомовых территорий. Об этом сообщил волонтер Богдан Зуяков.

По его словам, вода начала стремительно прибывать из-за пробки в русле — скопление деревьев и веток фактически перекрыло течение. Поэтому уровень воды продолжал расти, создавая угрозу для жилых домов.

Краматорск

На место оперативно прибыли волонтеры. Местный житель Юрий вошел в ледяной поток и сам начал разбирать завал. Именно после расчистки русла вода постепенно начала спадать. За короткое время ее уровень снизился до такой степени, что угрозу масштабного подтопления удалось отвлечь.

Также известно, что изрядно подтопило Славянск.

«Все льет в частный сектор, дома и дворы затапливало у людей», — говорится в сообщении телеграмм-канала «Славянск/Краматорск».

Луганск затапливает

В оккупированном городе Луганск из-за оттепели подтопило улицы и жилые кварталы. В соцсетях местные жители публикуют видео затопленных дорог и дворов.

Снег, который в течение зимы системно не убирали, начал активно таять. В то же время, ливневая инфраструктура не справляется с нагрузкой. В результате вода залила придомовые территории, частный сектор и проезжую часть.

Луганськ

На кадрах видно, что на отдельных участках уровень воды достигает нескольких десятков сантиметров. Автомобили останавливаются прямо посреди дороги, часть транспорта не может уехать со дворов.

Луганск

Больше всего пострадали улицы Херсонская и Ленина, а также район Городка завода ОР. Несмотря на серьезную ситуацию, оккупационные власти иронически называют подтопление «Венецией».

Луганск

В Харьковской области вода зашла в дома

Сложная ситуация наблюдается и в Харьковской области. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о подтоплении в Изюмском, Берестинском и Харьковском районах.

Харьковщина

Так, 14 февраля из-за продолжительных дождей, таяния снега и глубоко промерзшей почвы вода затопила частные домовладения, приусадебные участки и отдельные отрезки дорог в городах Изюм, Барвенково, Южное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Пища.

Харьковщина

С утра спасатели и коммунальные службы откачивают воду из дворов, прочищают ливневую канализацию и водоотводные канавы, чтобы обеспечить проезд транспорта. По словам главы области, уровень воды находится под контролем, а работы будут продолжаться до полной стабилизации ситуации.

Харьковщина

Жителей пострадавших общин призывают быть осторожными: избегать передвижения по подтопленным участкам, не оставлять автомобили в низовьях и оперативно сообщать об усложнении ситуации местным властям или коммунальщикам.

Харьковщина

В регионах продолжают ликвидировать последствия непогоды и делают все возможное, чтобы минимизировать вред для людей и их имущества.

Харьковщина

Ранее мы писали, что в Харьковской области из-за сильных дождей и таяния снега частные подворья, участки и части дорог оказались под водой. Коммунальщики и спасатели круглосуточно откачивают воду и прочищают канализацию, чтобы обеспечить проезд.

В Киеве коммунальщики ликвидируют последствия аварии возле метро «Олимпийская». Подземный переход затопило горячей водой, что похоже на прорыв теплотрассы. Очевидцы фиксируют густую пару и шум, но работа метро не остановлена. Коммунальные службы работают над устранением утечки и сохранностью. Причина инцидента окончательно устанавливается специалистами.

Напомним, сегодня, 15 февраля, в Украине синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий с мокрым снегом, гололедицей и порывистым ветром. Объявлен желтый уровень опасности для части регионов.

В западных и северных областях ожидается сильный снег и мороз до 6–9 °C ниже нуля, а по всей стране температура будет колебаться от небольших минусов до легкого плюса.

В столице предполагают значительный снег и гололедицу. Людям советуют осторожничать на дорогах и в пешеходных зонах. Информация будет обновляться.