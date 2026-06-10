Очереди на АЗС в Крыму / © из соцсетей

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Российское военное командование запретило перемещение военных грузов по ключевым автомагистралям, соединяющим материковую часть РФ с временно оккупированным Крымом. Причиной послужили удары ВСУ и установление огневого контроля над этими маршрутами.

Об этом пишет ISW.

Речь идет о трассах Ростов — Крым (М-14 / Р-280) и Керчь — Симферополь — Севастополь («Таврида»), которые критически важны для поставки российских войск. Ограничения вступили в силу с 7 июня после приказа командования.

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По словам командира украинских Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди, решение принято из соображений безопасности из-за эффективных ударов украинской армии по логистическим маршрутам противника.

«Российское командование запретило движение военной логистики ключевыми трассами из-за украинского огневого контроля», — говорится в отчете.

Это уже не первое ограничение: ранее оккупационные власти также ограничивали движение гражданского транспорта, в частности на автомагистрали М-14 и участке автомагистрали Белгород-Мариуполь (Р-150), который проходит через оккупированную Луганскую область.

Аналитики отмечают, что атаки по наземным линиям коммуникаций России и железнодорожной инфраструктуры на оккупированной Украине с весны 2026 нарушает военную логистику России. И удары будут только усиливаться.

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«Украина, вероятно, еще больше расширит и усилит свою ударную кампанию средней дальности, которая, вероятно, окажет каскадное влияние на наступательные операции России в ближайшие месяцы, особенно по мере того, как усилия Украины по формированию поля боя будут расти», — отмечают они.

Ранее говорилось, что топливный кризис в России и оккупированном Крыму обостряется из-за регулярных украинских ударов по логистической и топливной инфраструктуре. В регионах фиксируют дефицит бензина, длинные очереди на АЗС и жесткие ограничения — до 20 литров на человека, а иногда горючее вообще отсутствует. Причиной являются атаки дронов по маршрутам снабжения, мостам и НПЗ, а также усложнение морской логистики из-за рисков безопасности. Ситуация уже вызывает недовольство среди населения и, по оценкам, может оказывать влияние даже на обеспечение российских войск.

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