Коллапс в метро и дорогах в Киеве: что известно об очередной атаке дронов

Под угрозой воздушного удара находились практически все южные, северные, восточные, центральные и часть западных областей Украины.

Киев сковали километровые пробки, а у метро – огромные очереди. Настоящий транспортный коллапс произошел в столице после 9-часовой воздушной тревоги. Вражеские беспилотники буквально парализовали движение в Киеве. Однако сбивать вражеские цели пришлось не только над территорией Украины.

Куда еще залетели российские жестянки и что известно об очередной массированной атаке РФ – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Очередная массированная атака

Очередная продолжалась массированная атака русских ударных дронов. На территорию Украины вражеские беспилотники начали залетать еще накануне вечером (около 22 часов) с южного и восточного направлений. В этот раз российские банки заходили преимущественно поодиночке, а не группами, как раньше, сообщает Киевская городская военная администрация.

"Под угрозой воздушного удара находились практически все южные, северные, восточные, центральные и часть западных областей Украины", в том числе и Киев. В столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов. В течение всего этого времени российские дроны, предварительно типа "Shahed", пытались атаковать столицу", — говорится в сообщении.

На этот раз в Киев они входили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из враждебных БПЛА своей цели не достиг. Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены.

Обошлось без разрушений

По данным властей, 5 сентября в Киеве без пострадавших и разрушений.

Впрочем, без последствий затяжной тревоги не обошлось. В Киеве она продлилась 9 часов. Это создало настоящий коллапс в столичном метро. На некоторых станциях невозможно было даже дойти до вагона, не только попасть внутрь. Вот, например, метро Черниговская.

Поскольку воздушная тревога продолжалась всю ночь и утром, интервалы между поездами были увеличены из-за большого потока пассажиров. Таким образом, время ожидания следующего поезда на разных линиях метрополитена составляло 10 минут, сообщает КГГА.

Столичное метро постепенно возобновляет движение в обычном режиме после воздушной тревоги. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен". Напомним, станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда. Ограничения установлены из соображений безопасности во избежание скопления пассажиров на платформах в ожидании поезда”

Огромные пробки

И если ситуация с метро через некоторое время уладилась, то на дорогах проблемы были долго. Километровые пробки образовались по всему городу. Соответствующие видео появились в сети.

Из-за затяжной тревоги километровые очереди образовались не только из автомобилей, но и людей, которые ждали общественного транспорта.

Шахеды в Беларуси

Такое вот не очень доброе утро было для жителей столицы. Однако дроны не давали спать и жителям Белоруссии. Ведь в ночь на 5 сентября несколько "Шахедов" залетели в воздушное пространство этой страны. Местные паблики сообщили, что по беспилотникам работало ПВО.

"В Гомельском радионе сбивают "Шахеды" – слышны взрывы. Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе", — говорится в сообщении.

Реакция Генштаба Беларуси

А уже утром 5 сентября Генштаб Беларуси признал нарушение границы беспилотниками РФ, но сделал вид, что не знает, чьи они.

"Ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя командующего ВВС Сергея Фролова, было принято решение на уничтожение БПЛА. "По этому факту проводится проверка", – отметил он. Белорусский военный никоим образом не оговорился о том, что это были беспилотники, которые запустила Россия по Украине и откуда готовилось нападение.

Напомним, российские войска в ночь на 5 сентября атаковали Киевскую область беспилотниками "Шахед". В результате падения обломков повреждены шесть частных домов.

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