Коллапс в Одессе из-за непогоды: маршрутка с людьми провалилась под землю (видео)
В Одессе коллапс из-за проливного дождя — на одной из улиц автобус провалился под землю.
Во вторник, 30 сентября, в Одессе во время потопа, вызванного ливнем, маршрутка провалилась под землю, вероятно, размытую теплотрассу.
Соответствующие видео появились в соцсетях.
Как передает «Суспильне» со ссылкой на ГСЧС, спасатели проводят операцию по спасению 60 человек из автобуса, провалившегося в размытую теплотрассу. Около 20 пассажиров уже перевезли в безопасное место.
«Вместе с маршруткой под землю пошла и легковушка. Прорыв произошел на месте теплотрассы, там сейчас высокие температуры», — отмечают в паблике «Одесса INFO».
По информации издания «Думская», жертв и пострадавших нет.
«Водитель маршрутки бегает возле своей машины, заламывая руки», — отмечают в издании.
Напомним, что непогода в Одессе началась еще сегодня до обеда.
К вечеру в Одессе интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта кое-где пришлось перекрывать.
Также сообщалось, что в Одессе во время непогоды исчезла 23-летняя девушка — ее разыскивают водолазы.