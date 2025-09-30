ТСН в социальных сетях

Украина
3102
1 мин

Коллапс в Одессе из-за непогоды: маршрутка с людьми провалилась под землю (видео)

В Одессе коллапс из-за проливного дождя — на одной из улиц автобус провалился под землю.

Дмитрий Гулийчук
В Одессе автобус провалился

В Одессе автобус провалился / © Думская

Во вторник, 30 сентября, в Одессе во время потопа, вызванного ливнем, маршрутка провалилась под землю, вероятно, размытую теплотрассу.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

Как передает «Суспильне» со ссылкой на ГСЧС, спасатели проводят операцию по спасению 60 человек из автобуса, провалившегося в размытую теплотрассу. Около 20 пассажиров уже перевезли в безопасное место.

/ © Суспільне

© Суспільне

«Вместе с маршруткой под землю пошла и легковушка. Прорыв произошел на месте теплотрассы, там сейчас высокие температуры», — отмечают в паблике «Одесса INFO».

По информации издания «Думская», жертв и пострадавших нет.

«Водитель маршрутки бегает возле своей машины, заламывая руки», — отмечают в издании.

Напомним, что непогода в Одессе началась еще сегодня до обеда.

К вечеру в Одессе интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта кое-где пришлось перекрывать.

Также сообщалось, что в Одессе во время непогоды исчезла 23-летняя девушка — ее разыскивают водолазы.

