"Коллапса нет": в Минздраве назвали количество госслужащих, отстраненных от работы за отсутствие вакцинации

"Коллапса нет": в Минздраве назвали количество госслужащих, отстраненных от работы за отсутствие вакцинации

Больше всего отстранили от работы работников коммунальных учреждений, потому что они не были вакцинированы.

В Украине отстранили от работы более 7,5 тысяч невакцинированных работников органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и медиков, которые не привились против коронавируса до 31 января.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Согласно указу Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса, вступившего в силу 31 января, медиков, коммунальщиков и местных чиновников без по крайней мере одной, сделанной прививки, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты.

По последним данным, отстранены 7531 сотрудников указанных организаций. В частности:

Больше всего 4578 человек – работники коммунальных учреждений;

Отстранены 2136 (0,2%) сотрудников учреждений здравоохранения: 216 врачей и 765 медицинских сестер;

Также не вакцинировались 1001 сотрудников хозяйственного персонала и 154 – административного персонала;

Отстраненных представителей органов местного самоуправления – 817.

"Конечно, это не тот результат, который можно назвать положительным или удовлетворяющим. Однако коллапса медицинской системы или же массового отстранения медиков во время пандемии мы уже точно не фиксируем", — заверил Кузин.

В то же время, по данным Минздрава, всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) работает более 755 тысяч сотрудников.

"Отстранение медицинских работников раньше было бы рискованным для системы здравоохранения во время пандемии. Именно поэтому они попали только в третий раунд изменений в приказ. Что касается других категорий работников, то они, как и медики, также больше всего взаимодействуют с большим количеством людей. Следовательно, имеют повышенный риск инфицироваться COVID-19", — пояснил Кузин.

Главный санврач добавил, что "не может медик позволить себе быть невакцинированным в то время, когда от тяжелых последствий и смерти защищает только прививка".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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