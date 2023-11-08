"Коллега из США" и золото: в Тернопольской области священника "развели" на 487 тыс. грн

В Тернопольской области у священника было выманено 487 тыс. грн. Ему пообещали прислать из США золото и деньги.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

К правоохранителям обратился один из священников. Он сообщил, что в социальных сетях он познакомился со священником из США. Поскольку у того было фото в рясе, он сразу доверился ему.

Американский священник пообещал помочь украинскому деньгами и золотой атрибутикой, в частности, прислать золотые чаши. Однако сразу предупредил, что официально такую посылку невозможно отправить, поэтому нужно договариваться с транспортной компанией, услуги которой должен оплатить украинец.

"В течение мая-октября священник из Тернопольщины 15 раз оплачивал те или иные услуги перевозчиков. И как следствие — потерял почти 487 тысяч гривен, но ни долларов, ни чаш не получил", — говорится в сообщении.

После этого он обратился в полицию. Правоохранители открыли производство по ч. 4 статьи 190 УКУ.

Напомним, в Тернопольской области мошенники, пообещавшие девушке платить за просмотр фильмов, украли у нее 14 тысяч гривен.

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