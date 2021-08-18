Коллекционировал детскую порнографию: в Одессе семейному врачу "светит" срок

Правоохранители провели обыск в доме мужчины.

У 59-летнего семейного врача из Одессы киберполиция обнаружила десятки порнографических фото с детьми.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Так, во время осмотра помещения у мужчины нашли несколько терабайт порнографического контента, среди которых — два десятка порнографических фотографий с несовершеннолетними.

Запрещенный контент полицейские изъяли для проведения судебно-искусствоведческой экспертизы.

Одесскому медику грозит до шести лет лишения свободы. Также ему могут запретить заниматься врачебной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Черкассах разоблачили 51-летнего местного жителя, который загружал детскую порнографию в Сеть. Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли видео и фото, что согласно международным нормам могут быть отнесены к детской порнографии, системный блок персонального компьютера, мобильный телефон и флэш-носители, которые направили на проведение соответствующих экспертиз.

А в Одессе разоблачили 24-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю девушку. Парень отсылал в мессенджеры 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел откровенные беседы с ней на сексуальные темы.

Новости Украины: 27-летняя львовянка продавала свои порнографические фото в телеграмм-канале

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку