Коллективное убийство: в Хмельницкой области трое мужчин избили до смерти товарища

Трем жителям Каменца-Подольского назначили по семь с половиной лет тюрьмы за избиение знакомого до смерти.

Пострадавший скончался от полученных травм.

Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.

Между мужчинами возник спор, во время которого трое напали на одного. Они нанесли 55-летнему мужчине многочисленные удары, в частности ногами. От травм пострадавший впоследствии скончался в реанимации.

Также читайте В Днепропетровской области поминальный ужин закончился убийством

Действия мужчин квалифицировали по ч.2. ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Всем трем мужчинам назначили по семь лет и шесть месяцев заключения.

Ранее стало известно, что в Винницкой области молодой человек проломил товарищу голову лопатой, которой копал могилы.

Полицейскому грозит пожизненное заключение за убийство бойца терробороны в Ровно

Читайте также: