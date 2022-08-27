Коллективное убийство: в Хмельницкой области трое мужчин избили до смерти товарища

Трем жителям Каменца-Подольского назначили по семь с половиной лет тюрьмы за избиение знакомого до смерти.
Пострадавший скончался от полученных травм.
Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.
Между мужчинами возник спор, во время которого трое напали на одного. Они нанесли 55-летнему мужчине многочисленные удары, в частности ногами. От травм пострадавший впоследствии скончался в реанимации.
Действия мужчин квалифицировали по ч.2. ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Всем трем мужчинам назначили по семь лет и шесть месяцев заключения.
Ранее стало известно, что в Винницкой области молодой человек проломил товарищу голову лопатой, которой копал могилы.
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