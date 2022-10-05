Коллективный сумасшедший дом: в ОП отреагировали на "включение в РФ" захваченных территорий Украины

В Офисе президента обещают вернуть агрессора Россию к реальности, где утвердили "ратификацию" о "присоединении к составу РФ" оккупированных территорий Украины.

К слову, 5 октября российский диктатор Владимир Путин утвердил "ратификацию договора" о "принятии" "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях в состав РФ. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что "заберем все свое".

Такое мнение он высказал в своем Telegram.

"Презренные решения страны-террористки не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство — ВСУ, высокоточное оружие, офензива. Вернем к реальности, заберем все свое", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Напомним, на внеочередном заседании 3 октября Государственная Дума проголосовала за так называемое "присоединение к составу РФ" захваченных украинских территорий.

В среду, 5 октября, Путин подписал федеральный конституционный закон о "включении" оккупированных территорий Украины в РФ, а также назначил их руководителей.

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