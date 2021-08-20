Колодец с мертвой 16-летней девушкой был завален свежей травой: подробности трагедии на Кировоградщине

Колодец с мертвой 16-летней девушкой был завален свежей травой: подробности трагедии на Кировоградщине

Колодец, в котором нашли несовершеннолетнюю с телесными повреждениями, расположенный в 500 метрах от ее дома.

16-летняя жительница села Кетрисановка, которую нашли мертвой в заброшенном колодце, исчезла в ночь на 15 августа. Девушка 14 августа в 23:00 пришла домой и сказала родителям, что ложится спать. Но уже в два часа ночи родители обнаружили, что дочери дома нет, информирует "Суспильне".

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С тех пор связь с несовершеннолетней не было, у нее был выключен телефон, также в социальных сетях она не появлялась. Ее вещи и паспорт остались дома.

Поиски 16-летней

По словам отца, в день исчезновения дочь гуляла у соседей. Но соседка Настя, с которой дружила погибшая, общаться отказалась.

К поиску девушки привлекли 50 человек — полицейских, кинологов, спасателей. Также разыскивать односельчанку помогали местные жители.

Как рассказал изданию начальник отделения полиции №3 города Бобринец Юрий Хандис, в поисках пропавшей полностью обследовали село Кетрисановка, все балки, пруды и заброшенные здания и колодцы. Привлекали к поискам и водолазов.

Поиски девушки продолжались два дня / Суспільне

"Колодец с телом девушки был засыпан свежей травой"

О еще одном заброшенном колодеце вспомнил местный житель, который помогал искать девушку.

"Он взял на помощь двух местных, когда они пришли, то увидели, что колодец, заваленный свежей травой. Вычистили его с помощью веревки, и увидели, что там есть тело. В это время мы все находились на территории села Кетрисановка и сразу прибыли туда", — рассказал Юрий Хандис.

Колодец, в котором нашли покойную, находился 500 метров от ее дома.

фото/полиции, "Общественное"

"Девушку убили"

По словам правоохранителя, при осмотре установили, что девушку убили. Сейчас назначен ряд экспертиз.

По словам главы Кетрисанивськой общины Виктора Полищука, семья погибшей на учете в Службе по делам детей не состояла и девушка раньше из дома не убегала.

Мачеха погибшей рассказала, что девушка хотела побыстрее закончить 9 класс и поступить в профессионально-техническое училище и получить специальность повара.

фото/Facebook

Напомним, 16-летнюю пропавшую без вести разыскивали два дня. Нашли ее мертвой в заброшенном колодце 18 августа. На ее теле, по словам полиции, были травмы. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115, "Убийство" с пометкой "Без вести пропавшая".

По словам родственников девушки, по подозрению в причастности к преступлению полиция задержала бывшего парня погибшей. Девушка перестала с ним встречаться из-за его навязчивого предложения "переспать".

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