Колодец с мертвой 16-летней девушкой был завален свежей травой: подробности трагедии на Кировоградщине

Колодец, в котором нашли несовершеннолетнюю с телесными повреждениями, расположенный в 500 метрах от ее дома.
16-летняя жительница села Кетрисановка, которую нашли мертвой в заброшенном колодце, исчезла в ночь на 15 августа. Девушка 14 августа в 23:00 пришла домой и сказала родителям, что ложится спать. Но уже в два часа ночи родители обнаружили, что дочери дома нет, информирует "Суспильне".
С тех пор связь с несовершеннолетней не было, у нее был выключен телефон, также в социальных сетях она не появлялась. Ее вещи и паспорт остались дома.
Поиски 16-летней
По словам отца, в день исчезновения дочь гуляла у соседей. Но соседка Настя, с которой дружила погибшая, общаться отказалась.
К поиску девушки привлекли 50 человек — полицейских, кинологов, спасателей. Также разыскивать односельчанку помогали местные жители.
Как рассказал изданию начальник отделения полиции №3 города Бобринец Юрий Хандис, в поисках пропавшей полностью обследовали село Кетрисановка, все балки, пруды и заброшенные здания и колодцы. Привлекали к поискам и водолазов.
"Колодец с телом девушки был засыпан свежей травой"
О еще одном заброшенном колодеце вспомнил местный житель, который помогал искать девушку.
"Он взял на помощь двух местных, когда они пришли, то увидели, что колодец, заваленный свежей травой. Вычистили его с помощью веревки, и увидели, что там есть тело. В это время мы все находились на территории села Кетрисановка и сразу прибыли туда", — рассказал Юрий Хандис.
Колодец, в котором нашли покойную, находился 500 метров от ее дома.
"Девушку убили"
По словам правоохранителя, при осмотре установили, что девушку убили. Сейчас назначен ряд экспертиз.
По словам главы Кетрисанивськой общины Виктора Полищука, семья погибшей на учете в Службе по делам детей не состояла и девушка раньше из дома не убегала.
Мачеха погибшей рассказала, что девушка хотела побыстрее закончить 9 класс и поступить в профессионально-техническое училище и получить специальность повара.
Напомним, 16-летнюю пропавшую без вести разыскивали два дня. Нашли ее мертвой в заброшенном колодце 18 августа. На ее теле, по словам полиции, были травмы. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115, "Убийство" с пометкой "Без вести пропавшая".
По словам родственников девушки, по подозрению в причастности к преступлению полиция задержала бывшего парня погибшей. Девушка перестала с ним встречаться из-за его навязчивого предложения "переспать".