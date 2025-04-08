Колокол, который перевозили по заказу российских патриархов, задержали в Литве

Церковный колокол XVII века

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В ночь с 15 на 16 марта литовские таможенники обнаружили уникальный церковный колокол, который гражданин Молдавии пытался нелегально вывезти в Россию. Вероятно, артефакт связан с митрополитом Петром Могилой и был вывезен из Украины при невыясненных обстоятельствах.

Об этом сообщила пресс-служба Литовской таможенной службы.

Водитель, проходивший таможенный контроль, заявил, что ничего не везет для декларирования. Однако при осмотре в автомобиле обнаружили 260-килограммовый звон, скрытый под мешками.

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На артефакте обнаружены церковные надписи, указывающие на его возможное происхождение XVII века и связь с митрополитом Петром Могилой. Мужчина не предоставил документы на звон, а впоследствии мужчина заявил, что перевозил его из российского Подольска в Молдову «по поручению» патриархов Кирилла и Николая.

Сейчас литовские эксперты выясняют культурную ценность колокола, а таможенники проверяют, не был ли он вывезен из Украины незаконно.

Напомним, во Львов из Курщины вернули историческое кресло митрополита Шептицкого.