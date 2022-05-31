"Колокольчики давления России на Европу": Ермак о прекращении газоснабжения РФ в Данию и Нидерланды

Из-за отказа проводить оплаты в российской валюте РФ прекращает газоснабжение в Данию и Нидерланды.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак называет эти требования России шантажом.
Об этом он заявил в своем телеграм.
"Сейчас мы видим колокольчики будущего активного энергетического давления россии на Европу, о котором я писал ранее. "Газпром" останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию. Так выглядит шантаж с требованием платить за газ в рублях. Ранее уже были остановлены поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию. Да, каждая из этих стран ускорит диверсификацию и выигрывает от того, что не подверглась шантажу. Но эти примеры еще раз подтверждают, что россия использует энергетику как оружие, а не для ведения честного бизнеса", — считает Андрей Ермак.
Напомним, что российский "Газпром" "Газпром" полностью остановил поставки газа компании GasTerra BV (Нидерланды).
Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли.
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