Коломойский будет отстаивать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде в споре против экс-заместителя генпрокурора Вербицкого

Такой иск составлен в связи с распространением недостоверной информации Дмитрием Вербицким об Игоре Коломойском.

В ближайшее время бизнесмен Игорь Коломойский подаст исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-заместителю Генерального прокурора Дмитрию Вербицкому.

Об этом рассказал адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак.

По словам адвоката, такой иск составлен в связи с распространением недостоверной информации Дмитрием Вербицким об Игоре Коломойском. В частности, экс-прокурор утверждал о якобы оказании бизнесменом давления на него, прокуроров Офиса Генерального прокурора и их родственников.

Также Вербицкий грубо нарушил презумпцию невиновности Игоря Коломойского, ведь отсутствует приговор суда, который бы установил вину бизнесмена. Кроме того, бывший заместитель генпрокурора распространил ложную информацию о передаче обвинительного акта в отношении Игоря Коломойского в суд и о том, что якобы Игорь Коломойский находится в "тюрьме" (на самом деле Игорь Коломойский находится под стражей в Отделе обеспечения досудебного расследования СБУ).

Напомним, что экс-заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий 6 ноября 2024 года дал интервью, в котором рассказал в том числе и об Игоре Коломойском.

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Также ранее в СМИ появилась информация о том, что в то время заместитель генпрокурора Вербицкий проживает в доме в элитном коттеджном городке в Киеве, который его племянник купил по цене, которая в шесть раз меньше рыночной. Также в СМИ писали, что девушка Вербицкого в 2024 году стала владелицей элитного имущества на сумму не менее 52 млн грн, не имея для этого собственных официальных доходов.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский посетовал, что Шевченковский суд Киева принимает решение по звонку сверху.

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