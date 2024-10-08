Коломойский и Боголюбов никогда не контролировали JKX Oil & Gas, оснований для санкций не существует – нардеп опроверг манипуляции

Юрист подчеркнул, что бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов никогда не контролировали британскую компанию JKX Oil & Gas.

Народный депутат, заслуженный юрист и доктор юридических наук Михаил Цымбалюк, сделал заявление о перекручивания его комментария в СМИ относительно британской компании JKX Oil & Gas, связывая это с грязной информационной кампанией.

Он подчеркнул, что после детального изучения документов может с уверенностью утверждать, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов никогда не контролировали эту компанию.

"Разобравшись досконально в документах, я как профессиональный юрист могу уверенно заявить, что Коломойский с Боголюбовым никогда не контролировали британскую JKX Oil & Gas", — заявил Цымбалюк на своей странице в Facebook

По словам юриста, с 2014 по 2022 год Коломойский и Боголюбов приобрели лишь 27,5% акций компании, что выросло до 32,5% в 2022 году. Он объяснил, что такая доля не дает права на решающее влияние на управленческие решения, а только на получение дивидендов. Важным моментом является тот факт, что JKX Oil & Gas торговалась на Лондонской бирже, где акционеры не имеют права вмешиваться в решение менеджмента, состоящего из независимого совета директоров.

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В подтверждение, юрист обратил внимание на судебное дело 2015 года в Высоком суде Лондона, где совет директоров JKX ограничил права голоса компании Eclears Group, принадлежавшей Коломойскому и Боголюбову. Это еще раз доказывает независимость компании от группы "Приват".

"Что имеем в итоге? Есть британская компания торгующаяся на бирже, менеджмент независимый, доля Привата 27,5% не дает права решающего влияния, эта компания имеет дочерние предприятия с 2014 по 2022 в России, после полномасштабного вторжения компания присоединяется к международным санкциям и самоустраняется от любого контроля над российскими активами и активно финансово поддерживает ВСУ, после чего российский суд признает JKX экстремистской организацией и национализирует контролируемые ею до 2022 года российские активы", – пишет Цымбалюк.

"Основными активами JKX сегодня являются нефтегазодобывающие предприятия в Украине – СП ПГНК и Венгрии. Никаких законодательных и других оснований применения в Украине санкций к этим предприятиям – не существует", – заключает он.

"Дело" Игоря Коломойского

Напомним, 2 сентября 2024 года истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог. Однако Коломойский до сих пор находится в заключении.

Дело, по которому бизнесмен до сих пор находится в СИЗО, касается событий 2003 года, когда было совершено нападение на директора одной из юридических компаний в Крыму. Это дело возобновили в один день с делом "ПриватБанка".

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.

Кроме того, стало известно, что международные эксперты IAC ISHR обнаружили возбуждение по делу Коломойского.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле, и выяснял, что "закидают" бизнесмену и что не так с обвинениями.

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