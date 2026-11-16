Коломойский обвинил сотрудников СБУ в давлении на прокуратуру

Игорь Коломойский / © ТСН

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Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы оказывали давление на прокуратуру после решения суда об уменьшении ему залога. По его словам, именно вмешательство представителей спецслужбы могло стать причиной обжалования этого решения.

Об этом Коломойский заявил во время выступления в суде.

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Бизнесмен напомнил, что 30 сентября Подольский районный суд Киева продлил ему содержание под стражей, одновременно уменьшив размер залога с примерно 948 млн до 615,68 млн гривен. Коломойский заявил, что принял это решение как положительный сигнал, хотя подчеркнул, что даже уменьшенная сумма залога остается для него неподъемной.

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В то же время, по его словам, вскоре после принятия решения суда прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием вернуть прежний размер залога. Бизнесмен связал это с якобы вмешательством сотрудников СБУ.

Коломойский утверждает, что 1 октября находился в Офисе генерального прокурора в рамках другого уголовного производства. Там он якобы встретил представителей Бюро экономической безопасности и сотрудников СБУ. По утверждению Коломойского, эти стражи порядка устроили скандал в прокуратуре, после чего произошли кадровые изменения, а прокурор подал апелляционную жалобу.

"Они еще оказывают давление на прокуратуру, то есть они оказывают давление на всех", - заявил бизнесмен.

Кроме того, Коломойский обвинил правоохранителей в фальсификации материалов уголовного производства. По его словам, дело насчитывает 568 томов, которые он назвал сфальсифицированными. Также бизнесмен утверждает, что при расследовании якобы применялись ночные допросы и давление на свидетелей.

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Коломойский убежден, что правоохранители не заинтересованы в начале рассмотрения дела по существу, поскольку тогда, по его словам, могут стать известны обстоятельства проведения следственных действий.

В конце выступления он обратился к исполняющему обязанности генерального прокурора, призвав его не подвергаться влиянию отдельных сотрудников спецслужбы.

"Не надо слушать сотрудников НКВД, потому что сотрудники НКВД останутся при своих погонах, званиях и положении, а работники прокуратуры снова куда-то поедут в срочном порядке", - заявил Коломойский.

В то же время, бизнесмен попросил суд удовлетворить апелляционную жалобу его защиты и отклонить жалобу прокуратуры.

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Отметим, что приведенные обвинения Коломойским в адрес сотрудников СБУ и прокуратуры являются его собственными утверждениями. Независимого подтверждения этих заявлений пока нет.

Напомним, после публикации на YouTube ролика, набравшего почти два миллиона просмотров, и в котором бизнесмен Игорь Коломойский выразил свое видение ситуации в Украине, его перестали вывозить из следственного изолятора на лечение и судебные заседания. Ранее в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание, на котором Коломойский с адвокатами обжаловали решение Подольского суда столицы о продлении содержания под стражей по делу о присвоении средств «ПриватБанка». Но подсудимого не привезли.

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