Коломойский обжаловал в апелляционном порядке решение высокого суда Лондона, - адвокат

Игорь Коломойский / © Getty Images

Адвокаты Игоря Коломойского направили в апелляционный суд апелляционную жалобу на решение Высокого суда Лондона по делу по иску АО КБ "Приватбанк" о взыскании убытков по делу №BL-2017-000665. Об этом сообщил представитель Игоря Коломойского адвокат Александр Лысак.

"Апелляционным судом будут проверены все выводы, изложенные в решении суда первой инстанции. До окончания апелляционного рассмотрения решение Высокого суда Лондона не может считаться окончательным, поскольку существует вероятность его отмены в апелляционном порядке. В таком случае все действия, направленные на выполнение решения суда первой инстанции, будут подлежат объяснил Лисак.

Он отметил, что предварительный отказ суда первой инстанции в предоставлении разрешения на апелляционное обжалование никоим образом не ограничивает право стороны на обжалование решения направления в апелляционный суд:

"Более того, указанный отказ в разрешении на апелляцию будет также проверен апелляционным судом на предмет правомерности вместе с основным решением по делу".

Адвокат добавил, что сторона Игоря Коломойского надеется на эффективную, полную и всестороннюю проверку независимым апелляционным судом всех мотивов и выводов, изложенных в решении первого инстанции.